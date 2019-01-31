低頭族當心 18歲高中生得白內障

2019-01-31

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹竟然出現年僅十八歲的白內障患者！中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，患者王姓男高中生的雙眼「早衰」是因熱中線上遊戲，他從國小高年級起就每天使用電腦，到了現在更天天低頭滑手機超過四個小時釀禍！雖然兩眼只是輕微白內障，但對眼睛是不可逆的傷害，值得年輕人警惕。

過度使用3C 年紀輕輕雙眼就受傷

陳瑩山說，最近兩、三年來已收治七、八例類似病患，最近一個半月來更有兩人，年齡都非常輕、是高中或大學生，肇因也都很相似。

他以王姓男同學為例，來就診時懷疑近視眼鏡度數配不夠，經裸視檢查發現王生近視六百度，鏡片四百度，經視力檢查王生只能看到○．五，散瞳重新驗光卻發現，同樣四百度的鏡片王生卻能看到一．○！不過王生依舊抱怨眼前「霧霧的」，他檢查發現，十八歲的高中生水晶體已經出了問題，雙眼有輕微的白內障。

一個半月收治兩年輕人 病症相似

他進一步詢問了解，王生從小學高年級起天天使用電腦，愛玩線上遊戲。國中後除了電腦，平板也不離手，上了高中更是手機不離眼。

陳瑩山說，白內障是不可逆的，治療王生只能阻止視力惡化，除給王生假性近視藥水，要求他外出要配戴太陽眼鏡，加上每天早上吃一顆蛋、多吃綠色蔬菜與黃色水果等「食療」，經約一個月的治療，狀況終於有所改善。

陳瑩山解釋，手機或平板的藍光是高能量的光源，長時間照射，蛋白質組成的水晶體就像「溫水煮青蛙」般，會因慢慢地加溫而逐漸變得白濁，終而變成白內障。

白內障不可逆 多吃抗藍光食物

他警告，白內障無法靠服藥或保健治癒，只有手術更換水晶體才會恢復視力，呼籲民眾不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則輕則造成頭痛、眼睛痠，或是假性近視度數增加，嚴重的會有白內障症狀。

陳瑩山建議，平常多吃深綠、橘黃色蔬菜，或含有豐富Omega-3的魚油等護眼食物，避免吃太鹹、太甜，對保護眼睛也有效。

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