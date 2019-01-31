離岸風電費率 5.1調到5.5元

2019-01-31

〔記者林菁樺、羅倩宜／台北報導〕為挽留數千億元的離岸風電投資及產值，且持續推動再生能源，經濟部昨拍板今年度再生能源躉購費率，離岸風電二十年固定費率較先前預告的每度五．一○六元調高到五．五一六元，與去年五．八元相較，從原預告降幅逾一成縮小到五．七一％，且恢復前高後低費率；但經濟部堅守滿發小時原則、調整成兩道門檻，為財務控管設下防線。

開發商可接受 企業有疑慮

對此，離岸風電的開發商多表示勉強可以接受，丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）強調，對費率不能說是滿意，但總算塵埃落定；但工商協進會昨晚發表聲明指出，每度五．五一六元與競標價格相比仍屬過高，將會造成今後二十年電價上漲，企業、全民負擔增加，經濟部應詳細說明原因，為何推翻去年底舉辦多場次會議所做成每度五．一元決議，以解外界疑慮。

經濟部次長曾文生指出，費率調升有兩大關鍵，因台灣須使用套筒式的水下基礎、比歐洲的單樁式貴，期初成本相差約十二％，且海象狀況不同於國外風場，我國施工期被壓縮較短，其餘因素還有業者得自負併網成本等。

業者在意的前高後低費率，經濟部也讓步恢復；費率價差由七比三縮減到六比四，前十年每度六．二元、後十年為四．一元。

恢復前高後低 增設兩門檻

業者原不滿的還有新增的滿發三六○○小時門檻，若超過將以每度不到兩元的迴避成本收購；但費率審定會委員會「堅守」滿發原則，以維持財務控管。

審議小組召集人胡耀祖說，絕大多數委員認為，這事涉財務管控機制，一定要堅持；因此拍板折衷給予十％餘裕，讓天花板可從三六○○小時增加到四二○○與四五○○小時兩道門檻，假如超過門檻，收購費率分別打七五折及五折，每度約四．一三元及二．七五元。

曾文生三度喊話，要業者不要輕言放棄；能源局長林全能也強調，試算到二○二五年時，我國能源轉型估每度電成本約上漲○．五元，但隨著再生能源躉購費率逐年調降，對電價成本影響將會更低。

至於太陽光電今年躉購費率原預告降幅逾一成，昨拍板除費率區間恢復成上、下半年費率，整體降幅也縮小到○．二七％至四．三一％；今年也首度納入太陽光電模組回收費用，廠商必須繳交每瓩一千元的回收費用，後續將供環保署模組回收機制經費使用。

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