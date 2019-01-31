中央機構擴大禁用中國資通產品

2019-01-31

〔記者李欣芳、鍾麗華／綜合報導〕行政院要禁止中央機關採購中國資通訊等產品，且不限於科技業，近期將發布「各機關使用陸資產品的原則」，知情官員昨透露，包括民眾個資等資訊可辨識出供特定目的使用，例如外交部建置民眾出國資料涉及的軟硬體、衛福部採購雲端系統可能涉及健保個資、交通部所屬單位採購民眾訂車票等交通事業軟硬體，以及會影響公共秩序穩定者，例如台電、台水的水電核心系統都將禁止向中國採購。

為避免讓公務體系及外界對這項原則有所誤解，行政院近來慎重討論這項行政命令並不斷做文字修正，可能延到農曆過年後才宣布。

禁用原則 擬年後公布

行政院原本表明最快今天發布這項原則，不過，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，原規劃是若討論順利，一月底公布，但「今天公布的機率不大」。

知情官員表示，該項原則主要是視機關採購中國製產品涉及的資安敏感性來判斷，像中國華為資通訊產品本就禁止採購，但如僅購買一台中國製的傳真機，不涉資安問題，就不需要禁止。

官員說，涉及民眾個資可能有外洩疑慮者，例如健保資料、車票等，相關軟硬體的對中採購自然要謹慎，這部分就應禁止中央機關採購。另外，關鍵基礎設施例如台電、台水的核心系統也要禁止對中國採購，未來在發布行政命令後，三月份再發布中國產品的清單。

另外，有關適用對象，目前仍在做最後整合，這項行政命令將適用於中央機關，但國營事業要不要一體適用，仍在評估，至於地方政府機關是否納入，也要考量相關法律問題。

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