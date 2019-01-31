中再施壓放人 加總理堅持履行法治

2019-01-31

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國駐加拿大大使館要求加拿大立即釋放孟晚舟，稱孟晚舟事件不是一宗普通司法案件，而是嚴重的政治事件，「不要為美火中取栗」；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）重申，加拿大是法治國家，會依法辦事，並繼續履行國際義務及相關條約。

美國週一正式起訴華為和孟晚舟，指控其涉嫌詐騙、盜取商業機密等二十三條罪狀，並向加拿大請求引渡孟晚舟；加拿大接到美國的引渡申請案後，有三十天時間來研究是否要展開引渡程序。

港媒報導，引渡孟晚舟得闖三關。第一關是加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）同意授權法院處理；第二關是法院的引渡聆訊，即使法院裁定孟敗訴，孟亦有機會提出上訴，但要多花數月才會有結果；第三關是引渡案再次回到加拿大司法部長，由拉梅提做出最終決定。

是否引渡 三月六日開庭

加拿大律師博廷表示，因制度關係令辯方幾乎無法提出抗辯，加拿大法官有九成機率會批准引渡申請。根據美國法律，銀行詐騙最高刑罰是罰款一百萬美元或入獄三十年，法官亦可同時判處被告罰款及監禁。週二加拿大卑詩省最高法院開庭審理孟晚舟更改保釋條件申請，下次孟晚舟出庭日期將由二月六日延到三月六日，屆時將聽取司法部長關於引渡案的決定。

美國紐約東區法院及華盛頓西區法院各對華為和孟晚舟分別提出十三項、十項指控；路透報導，華盛頓西區法院將於二月二十八日傳訊美國華為設備（Huawei Device USA）。

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