57名國際學者 支持法辦孟晚舟

2019-01-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕五十七名國際學者發表對加拿大總理杜魯道的公開信，聲援加國政府在華為財務長孟晚舟引渡案上尊重司法的立場，即使面對中國政府不公不義拘禁三名加拿大公民，也不畏中國要求把法律程序變成政治交換的「人質外交」，仍遵循國際法和外交規範。這些學者並呼籲，加拿大應加強和台灣的關係，兩國是可相互支持的民主盟友。

促加國加強與台灣關係

連署公開信的學者來自加拿大、歐洲、澳洲、紐西蘭、美國和台灣，並包括前政府官員，如前美國防部官員包士可、前美國在台協會（ＡＩＴ）處長楊甦棣、前荷蘭外交官韋傑理。

公開信指出，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Michael Spavor）被拘禁，謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被判死刑，都是「對人權及國際法的嚴重侵犯」；北京政府對加國玩「人質外交」手法，盼杜魯道面對中國恐嚇時，保持堅定、維護法治。

公開信表示，「北京政府正不斷地透過威脅及恫嚇來達到目的，但國際社會卻睜一隻眼閉一隻眼」；台灣也面臨和加國類似處境，人權工作者李明哲從二○一七年三月赴中旅行後就被失蹤，後來被中國以「顛覆國家政權罪」判刑五年，關押至今。

信中提到，台灣和加拿大是天然盟友，兩國享有共同價值，包括民主、尊重人權、對個人尊嚴的信念；台灣長期以來都是北京統治者壓迫與霸淩的對象，台灣的經驗此時對加拿大可能會有所幫助；面對中國各種施壓，加、台在同一條船上，應相互合作和展開更多協調，並基於共享價值、人權原則和民主，強化雙邊交流。

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