FBI全美抓經濟間諜 全都牽涉中國

2019-01-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部甫對華為、其子公司與財務長孟晚舟提出竊取機密等二十三項告訴，且美中最新一輪貿易談判即將展開，美國情報和國安首長週二就在國會發出強烈警告，指中國是美國最大的網路間諜和反情報威脅。

中國是美反情報最大威脅

聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊週二在聯邦參議院情報委員會的聽證會上表示，近年來全美五十六個ＦＢＩ分局調查的經濟間諜案件已經翻倍，幾乎都與中國有關，瑞伊指出：「美國民眾已逐漸了解，中國政府和中國共產黨、國有企業和表面上為私人企業之間的界線，雖然尚未完全消失，但已經模糊。」

參與同場聽證會的國家情報局（ＤＮＩ）局長寇茲（Dan Coats）則說，由於中國試圖縮小美國的全球影響力，未來一年北京當局將公然吹捧融合中國式強人獨裁和西式資本主義，做為一種發展模式和民主價值與機構的替代品。

寇茲形容，習近平推出的「一帶一路」，是中國政府積極尋求擴大經濟、政治和軍事影響力的管道，北京還打算利用其在聯合國的地位，施壓聯合國和成員國默許中國在人權和台灣等議題上有優先性。

寇茲指出，美國情報官員一直在與美國企業高層會面，討論來自中國的間諜威脅；中國過去十年迅速崛起，很大程度是透過竊取美國企業的機密來實現。美國國防情報局（ＤＩＡ）局長艾希禮（Robert Ashley）也在聽證會表示，北京領導人和中國共產黨使中國商人難以成為單純的商人。

參議院情報委員會委員、共和黨籍參議員魯比歐已與民主黨籍參議員華納共同提案，在白宮成立關鍵技術和安全辦公室，該機構將有助於美國回應中國的威脅。

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