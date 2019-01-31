陳明通開直播 找高嘉瑜談兩岸

2019-01-31

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨開直播，與他台大國發所的學生、台北市議員高嘉瑜「同框」。陳明通拿出「佩佩豬」玩偶，宣傳防疫非洲豬瘟的嚴重性，他說，因為大陸是非洲豬瘟的疫區，不能帶相關產品入境，但可以帶「佩佩豬」，陸委會要做好守護台灣的角色。

高嘉瑜先調侃陳明通說，這幾天頻繁出現在新聞版面，拜訪高雄市長韓國瑜後，還去找台南市長黃偉哲，「是不是要選總統？」還問陳是否會拜訪台北市長柯文哲？陳明通表示，他曾擔任台北市政府大陸事務小組的成員，相關行程都在安排中。

陳明通直播中拿出「雅音四書集粹」有聲書，還以河洛話高唱「詩經」、「將進酒」。陳明通說，河洛話保存最好的就在台灣，北京話是原來中原的語言與胡人混合起來的，「我們真正的是河洛文化」。高嘉瑜反問：「這代表兩岸一家親嗎？」陳明通回說：「這是兩回事。」

高嘉瑜也在直播中爆料，她第一次選市議員，陳明通「潑冷水」，說她會當選是靠「豬哥票」，只是「一屆議員」。陳明通反虧高，「一句話記恨那麼久」，但他隨後拿出象徵挑燈夜戰的「立院三寶」：雞排、麵線、水煎包，力挺高嘉瑜選立委。

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