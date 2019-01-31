東沙試辦觀光 國安會有疑慮

2019-01-31

「中國恐派人趁機混入」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕東沙環礁國家公園為台灣第七座國家公園，內政部長徐國勇一月上旬在海巡署長李仲威陪同下，親自搭機前往東沙島視察開放觀光可行性，初步規劃今年以包機方式，試辦三梯次生態一日旅遊，若定案將是東沙島史上首度開放觀光。

內政部規劃生態一日遊

不過，內政部官員透露，東沙島擬開放觀光消息曝光後，國安會昨致電內政部關切，認為開放登島觀光有國安問題，「會引發中國派人趁機混入，或島上一些設施被中國掌握，徒增不必要困擾」，因此，目前內政部態度又轉趨保守，未來是否開放生態旅遊可能還有變數。官員強調，目前一切仍在研擬規劃中，尚未定案。

據悉，內政部及海巡署原研擬開放東沙環礁國家公園生態觀光的時間，落在今年四、五月，以避開暑假颱風季，行程內容著重生態保育，讓民眾親炙台灣第一座海洋國家公園，而非夏日海邊玩水之旅。

官員透露，徐國勇三週前確實搭機去東沙島，視察開放觀光的可行性，並探訪內政部設於島上的海洋研究中心。據了解，徐國勇是從屏東機場搭乘國軍C-130運輸機前往東沙島，同行乘客還有李仲威、登島探視服役海巡弟兄的家屬。

根據海巡署規劃，東沙島開放觀光將採包機方式，試辦三梯次生態旅遊，遊客上午搭乘包機登島遊覽三至四小時後，原機於當天下午返回台灣。未來將視試辦成果，在不影響東沙島生態下，逐步開放海域生態旅遊，或開放遊客可以住島，採隨時滾動式檢討。

官員表示，東沙環礁國家公園總面積約卅五萬公頃，海洋資源豐富，更有海岸林、潟湖、潮間帶、珊瑚礁、海藻床，島上還有收發郵務據點可以寄明信片，未來若開放生態旅遊，只限我國國籍民眾登島，採取申請審核、限額制度。

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