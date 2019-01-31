台灣關係法40週年 AIT盼美資深官員來台慶祝

2019-01-31

〔記者呂伊萱／綜合報導〕今年適逢「台灣關係法」立法四十週年，美國在台協會（AIT）以「一月一主題」形式籌畫全年系列活動，彰顯台美關係各大亮點；而在「台灣關係法」完成立法的四月份，AIT正籌畫舉辦大型紀念活動，AIT處長酈英傑近期透露，預期屆時將有重要的國會議員來台，也期盼美國行政部門派資深官員來台出席活動。至於訪賓人選，AIT發言人孟雨荷僅表示，目前尚未定案。

美10參議員提案

挺台重返WHO

而為支持台灣參與世界衛生組織（WHO），美國參議院軍事委員會主席暨參院台灣連線共同主席殷霍夫於美東時間一月廿九日，領銜與九位跨黨派議員共同提案（S. 249），要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛大會觀察員身分。外交部昨表示，誠摯感謝美國國會不分黨派，以行動力挺我國參與國際組織。

對於台灣關係法四十週年，酈英傑近期在媒體訪問中表示，AIT今年規劃「一月一主題」，以科學、科技、教育、貿易、投資等台美關係中的不同面向，展開系列活動。例如二月的主題是「科學」，AIT與台北天文館、國家太空中心、中研院、中科院、科技部等單位合作，將舉辦美台太空合作特展。AIT也邀請美國科學家詹姆貝克來台，將巡迴演講環境議題。

另，農曆新年將至，AIT從去年耶誕假期時就開始策劃一部以「友誼」為核心的賀歲短片，動員台北、高雄至少五十名AIT員工參與拍攝，運用流行元素和歌舞，展現AIT有趣、親民的一面，希望拉近與民眾的距離。孟雨荷也預告，「處長也在歌舞中軋了一角！」期待短片能為民眾帶來樂趣與祝福。

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