美情報首長：北京逼台接受統一

2019-01-31

中國可能仿俄併吞克里米亞模式

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院情報和軍事委員會美東時間二十九日分別舉行聽證會，探討全球及中國、俄羅斯對美國構成的威脅。美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）警告，北京將繼續透過施壓、利誘，迫使台灣接受統一；前任國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也說，中國可能在台灣問題上仿效俄羅斯的「既成事實」策略，隨著中國軍力擴張，這類威脅將更為嚴重。

施壓ＵＮ 默認中方立場

寇茲與中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）等情報首長，出席情報委員會的全球威脅聽證會。根據寇茲提交委員會的書面證詞，接下來這一年北京將設法削弱美國全球影響力，利用中國已是聯合國維持和平任務（PKO）預算第二大、常規預算第三大貢獻國的地位，以及中國人出任聯合國秘書處和相關組織高階職位等影響力，「施壓聯合國及其會員國在人權和台灣等議題上，默認中國偏好的立場」。

武裝滲透顛覆 奪佔領土

寇茲說，幾乎可以確定，北京將持續施壓、利誘，迫使台北接受「一個中國」架構，最終接受中國控制，並觀察美國的反應，研判美國的決心。

柯伯吉向軍事委員會的中俄威脅聽證會提交的書面證詞也指出，中俄是目前對美國全球聯盟關係最嚴重的威脅，尤其是中國；北京和莫斯科有一套看似合理的「勝利理論」，可能包括運用「灰色地帶」活動，例如仿效俄羅斯併吞克里米亞時利用未標示身分的武裝人員「小綠人」進行滲透顛覆，奪佔領土的同時也阻止美國及其盟友干預，接著擴大對佔領區的反介入／區域拒止（A2／AD）網和防禦，使得美方驅逐佔領勢力的行動變得風險或代價太大而難以執行。

證詞認為，這種「既成事實」策略，是中俄可能採用的「勝利理論」中最有挑戰性的，特別是針對台灣或波羅的海。隨著中國擴張軍力，這方面的威脅尤甚，台灣是今日的焦點，若不儘快扭轉美國正逐漸喪失軍事優勢的趨勢，日本、菲律賓，乃至於美國在亞洲的海權地位，不久之後都將受到威脅。

台須堅守 給美介入時間

柯伯吉強調，美國需要一套有別於過去的作戰方式，包括從一開始就能抵擋中俄的決定性優勢；在部隊規模、形式和組成上，著重打贏為了捍衛台灣或波羅的海的一場主要戰爭，但目的僅止於防衛台灣之類的盟友維護現狀，而非政權或邊界變更，因此美國必須為與中俄開戰做準備，尤其著重於擊敗「既成事實」策略。

柯伯吉指出，台灣也應在自主防禦方面展現更積極的態度，從傳統武力轉向發展不對稱戰力，包括採購短程無人機、沿岸巡弋飛彈、機動防空系統等，削弱中國的入侵或封鎖，給予美國介入的時間。

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