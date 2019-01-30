坦承賄選 嘉市議員郭明賓請辭

2019-01-30

郭涉賄選案 嘉檢偵辦中尚未起訴

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕曾任嘉義市議會副議長的無黨籍市議員郭明賓去年底選舉時涉嫌透過樁腳賄選，嘉義地檢署去年十二月向法院提起當選無效之訴，排定今天下午第二次開庭，賄選案仍在偵辦中尚未起訴，但郭昨當面遞交辭職書給議會秘書長吳金對，並在個人臉書發文坦承賄選，表達願意承擔法律責任及請辭議員職務，震撼嘉義市政壇。

吳金對表示，他昨到郭明賓的服務處拜訪、賀年，要離開時郭突遞給他辭職書，表明任期到今天（三十日），令他驚愕，議會將依地方制度法第八十一條辦理並呈報內政部；議長莊豐安說，經吳金對轉述才知道此事，已請吳依程序辦理。

外傳郭明賓與檢方認罪協商，且辭議員以求減輕罪刑，對此，郭稱沒有任何壓力，也沒和律師、家人討論，純屬個人的決定，他卸除公職、放下一切，「當選無效」對他就無效，辭議員對支持的好友不好意思，因此服務處不會撤除，將持續服務民眾。

檢：郭偵訊時認罪 未與他談條件

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊強調，郭明賓所涉賄選案刑事部分，檢方將在農曆過年前起訴；至於民事當選無效之訴，檢方不會撤回。郭所涉賄選案，面臨三年以上、十年以下刑責，依法不在認罪協商範圍，郭因犯罪事證明確，在偵訊時自行認罪，檢方沒有和他談條件。

嘉義地院庭長兼發言人洪嘉蘭說，郭明賓請辭議員，不影響其民事當選無效之訴進行，依公職人員選舉罷免法，當選無效之訴如定讞，遺缺由同選區落選頭遞補；因郭已在嘉檢認罪，地院後續審判程序須於半年內審結，屆時檢方如放棄上訴，全案就可定讞。

律師：郭認罪又辭職 有緩刑機會

律師劉興文表示，由於偵、審中自白可減刑，郭明賓已認罪又辭職，法官審理時會審酌其犯後態度，未來有一拚緩刑的機會。

嘉義市議會第十屆二十三席議員，國民黨五席、民進黨四席、台聯一席與無黨籍十三席，郭請辭後無黨籍少一席，如郭被判決當選無效定讞，落選頭無黨籍李奕德可望遞補議員。

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