中國7成省市 調降今年經濟成長

2019-01-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國超過七成的省市區已調降今年的經濟成長目標，顯示內需疲弱和美中貿易戰對中國成長前景造成衝擊。為提振景氣，中國發改委等十大部會昨日共同公布刺激消費措施，今年以來推出的刺激措施規模累計超過二．五兆元人民幣（約三七○○億美元）。

路透報導，中國三十一省市區中，至少二十三個已調降今年成長目標，只有五個維持與去年同樣目標；相較之下，去年有十七個省市區調降成長目標，十二個維持不變。

去年中國經濟成長率六．六％，為二十八年來最差，預料今年將進一步下滑。中共全國人大會議將於三月五日舉行，路透報導，消息來源指出，中國政府將把今年成長目標設定在六％至六．五％。為提振景氣，中國發改委、工信部、財政部、住建部、商務部、交通運輸部等十個部會，週二共同公布刺激消費的六大方向。

自去年第四季以來，中國已陸續推出貨幣和財政刺激措施，從提高基礎建設投資、減稅降費、鼓勵銀行業增加放款，到現在大動作的刺激消費，累計推出的刺激措施規模超過二．五兆人民幣，約占中國ＧＤＰ（國內生產毛額）約三％。

市場甚至臆測，中國人民銀行（中國央行）可能購買指數型股票基金（ＥＴＦ）來提振股市。這些措施凸顯中國今年想要穩定經濟的決心，以減輕美中貿易戰帶來的衝擊；但中國砸錢救經濟可能付出債務激增的後果，去年中國債務占ＧＤＰ的比率暴增至二五三％，二○○七年僅一四四％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/