中概股重挫 高通、美光剉咧等

2019-01-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國推土機製造商開拓重工（Caterpillar）去年第四季獲利不如預期，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）也下修第四季營收預估，理由均與中國需求放緩有關，週一兩家公司股價雙雙重挫。高盛警告，投資人對於高通、美光、輝達等營收高度依賴中國市場的七家公司都必須當心。

今年一月初蘋果發布獲利預警，中國成長放緩的負面衝擊，已成為全球市場的一大隱憂。高盛上週五發布報告時，提醒客戶要特別注意營收高度依賴中國市場的七家公司，包括輝達、博通、美光、高通、Qorvo、Skyworks Solutions和永利度假村，這些公司在大中華區的營收，超過總營收一半以上。

週一輝達股價一度重挫十七％，收盤大跌十三．八％，該公司調降去年第四季營收預估，因為總體經濟環境惡化，尤其是中國市場。開拓重工股價收盤大跌九．一％，該公司表示，關稅和中國成長放緩，導致去年第四季獲利不如預期。

受到國內需求疲弱和美中貿易戰延燒的影響，去年中國經濟成長率六．六％，為二十八年來最差，預料今年將進一步下滑。高盛首席美國策略師柯斯汀（David Kostin）表示：「全球貿易緊張和美中經濟關係，未來會對這類股票的相對表現扮演關鍵作用，強勢美元也會對跨國企業造成風險。」

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