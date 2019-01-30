川普明會劉鶴 「擴大外資准入」端上桌

2019-01-30

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國國務院副總理劉鶴率領中國貿易代表團已於週一下午抵達華盛頓，將於卅、卅一日與美方展開新一輪高階貿易談判。美國財政部長努勤表示，預期本週貿易談判可獲大幅進展，但雙方將處理「複雜問題」，包括如何落實「中國必要的結構性改革」；白宮發言人桑德斯也表示，川普將於週四會見劉鶴，尋求更大外資准入。

這次貿易談判被視為決定後續貿易戰走向的關鍵會談，白宮已發出聲明，指這次目標就是要中國進行「結構性貿易改革」，解決智慧財產權保護、強迫技術轉移、不公平補貼等問題。美方日前也表示，將不會收回關稅威脅，以「定期檢驗」中國改革的進度。

美鷹派領軍 鎖定中國結構性改革

努勤透露，中國官員已了解定期審查機制是必要的，距離三月二日美國調高中國商品關稅的最後期限前，還有約三十天時間可以進一步討論。

這次中方代表團成員，包括中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任兼財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長羅文、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

美方代表團則由鷹派的貿易代表萊席爾領軍，包括同為鷹派的貿易顧問納瓦洛、努勤、商務部長羅斯、經濟顧問庫德洛等。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，川普在邊境圍牆議題讓步，可能會被中國視為軟弱徵兆，讓他們更堅決不在貿易談判做出重大讓步。

觀察家指出，萊席爾和納瓦洛都是對中國強硬的鷹派人物，尤其萊席爾更是從冷戰時期走來的談判老將，相較之下，中國代表團多為學者或官方體系出身，這場角力，中國最好別過於輕敵。

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