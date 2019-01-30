美禁令發威 晉華斷炊

2019-01-30

〔編譯楊芙宜、記者洪友芳／綜合報導〕據透露，中國國企福建晉華被控竊取美國美光科技（Micron）商業機密，去年十月遭美國商務部處以出口管制和禁止技術移轉的懲罰後，晉華攸關廠房運作的進口材料正迅速用罄，三月前生產恐被迫停擺。

中國反咬聯電該負責

中國工信部長苗圩昨稱「晉華是無辜的」，晉華做為投資積體電路的企業，本身沒有技術，他們透過技術轉讓方式，獲得台灣聯電的DRAM技術，「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責」；對此，聯電財務長劉啟東表示：「不予評論。」

美國司法部去年以刑事起訴晉華和聯電共謀竊取美光技術，聯電在華府宣布起訴後，隨即停止和晉華的合作關係。晉華是「中國製造二○二五」半導體廠指標之一，本案被視為華府終止中國竊取技術、強迫技轉、並遏止中國竄起為科技強權的關鍵科技戰。

英國《金融時報》報導，知情人士透露，即使晉華努力把生產良率提高至超過預期之上，「現在他們已走到路的盡頭」；聯電原先派到晉華工作的約三百位工程師，超過二百位已經返鄉，讓晉華在生產DRAM（動態隨機存取記憶體）或擴產方面，缺少有重要經驗的工程師帶領。

美國司法部對聯電的刑事起訴最終可能會撤銷，改以鉅額罰金交換聯電的合作。中媒報導，晉華廿五日已向美國商務部提交信函，聲明準備遞交正式申訴，要求移出美國商務部出口管制實體清單。

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