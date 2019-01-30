談判前夕起訴孟晚舟 美下馬威

2019-01-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國司法部偕同聯邦調查局（ＦＢＩ）、國土安全部、商務部等十多名官員週一宣布，以涉及竊取商業機密、金融詐欺、違反美國對伊朗制裁等廿三項刑事罪名，起訴中國華為公司和華為財務長孟晚舟；華府最新行動對於來訪進行貿易談判的中國高層官員猶如「下馬威」，且威脅到華為未來營運，孟晚舟若被引渡受審，也面臨最高卅年以上有期徒刑。

ＦＢＩ︰華為剝削行為厚顏無恥

美國代理司法部長惠塔克表示，華為涉及的犯罪活動，「至少可追溯到十年前，且上溯到公司最高層」，這些都是非常嚴重的不法行徑，該公司似乎以商業間諜和違反制裁來提高利潤、在世界經濟中競爭，這是美國不能容忍的事情。

ＦＢＩ局長瑞伊表示，「兩份起訴書揭露華為厚顏無恥且持續剝削美國企業及金融機構，威脅自由公平的全球市場」；做為一個美國人，應對一家受制於外國政府的公司進入美國電信市場感到擔憂，華為案顯示已對美國經濟安全和國家安全構成雙重威脅。

美國司法部指控，華為二○一三年七月要求旗下員工從全球其他公司竊取機密，再透過加密電郵寄給母公司，並根據資料價值發放獎金；華為從美國電信業合作夥伴T-Mobile的華盛頓州實驗室竊取手機測試機器人Tappy相關技術，由華為工程師拍下Tappy照片、測量甚至偷走機器人一隻手臂。

美國指控，華為創辦人任正非從二○○七年被ＦＢＩ約談時，就謊稱華為沒有違反美國出口制裁的法規；孟晚舟、華為和子公司在二○○七至一七年間，設法掩蓋他們與伊朗業務往來，違反美國和聯合國對伊朗的制裁；孟晚舟「一再矇騙」銀行有關華為與這些子公司的關係，尤其是與星通伊朗分公司的關係；在二○一七年得知被調查後，華為還試圖將伊朗業務的證人調回中國，並試圖銷毀相關證據。

學者︰激化美中雙方談判立場

美國商務部長羅斯表示，華為及孟晚舟案是司法案件，與美中貿易談判完全不相干。不過，康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德表示，美國起訴行動在談判前夕發生，將降低兩國達成最終貿易協議可能性，促使雙方緊張情勢加劇及立場趨強硬化。

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