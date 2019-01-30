陳明通會黃偉哲 兩岸政策同調

2019-01-30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕陸委會主委陳明通昨日拜會台南市長黃偉哲時強調，拚經濟天經地義，可是「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，兩岸的主權賽局絕對是零和遊戲，「別懷疑中國要併吞台灣」，台灣必須謹慎面對，這也是他拜會地方政府，了解需求進行溝通交流的目的。

別懷疑中國要併吞台灣

黃偉哲表示，台南市政府的兩岸政策與中央一致，互相協調，但地方在發展經濟時，有時候會碰到一些政治議題，當然要降低政治衝擊性，所謂「政治零分，經濟一百分」，這不是誰說的口號而已，必須配合中央的原則，在確保經濟發展的同時，也能維護國家主權，保障國民最大的利益，地方配合中央政府的政策，且發展地方的模式前提下，以開放的心態、心胸，加強兩岸在文化、經濟上的往來及交流。

陳明通指出，中央與地方在兩岸政策上是共同體，戰略上相互協同，尤其是中共總書記習近平在一月二日發表「習五條」後，已是前所未有的局面，中共設定統一台灣進程，「一國兩制、台灣方案」的箭已經射出去，回不去了。兩岸主權賽局就是「零和遊戲」，不要懷疑中共要併吞台灣，情勢相當嚴峻，連國際都為我們捏把冷汗。

陳明通強調，地方拚經濟是天經地義，但高雄市長韓國瑜也有說「不要懷疑大陸要併吞台灣」。陳說，「北京認為你的就是我的，我的還是我的」，中共非常鴨霸（台語），但台灣人不接受老共的統治，這也是很清楚。

陳明通說，兩岸經貿賽局可以創造雙贏，但對北京而言，經貿賽局要服膺主權賽局，「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，這種雙層賽局概念必須要讓地方了解。

至於因應方案，陳明通表示，必須中央與地方有戰略協同，只有把大家團結在一起，才有好的策略，守住「中華民國台灣」的護照，這是全民共識。

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