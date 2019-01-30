軍艦頻穿越 美軍：台海是國際水域

2019-01-30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國海軍麥坎貝爾號驅逐艦和迪爾號補給艦廿四日通過台灣海峽，是美軍軍艦自去年七月以來第四度行經台海，也是今年首次。美國海軍作戰部長李察森上將廿八日強調，台灣海峽是國際水域，任何可在國際水域航行的船艦，都可以在台灣海峽航行。

中國國家主席習近平不放棄武力統一的談話，讓台海情勢再度升高。李察森十八日在東京受訪時曾表示，派遣航空母艦通過台灣海峽，仍是美軍選項之一。他廿八日出席華府智庫「布魯金斯研究所」一場座談會，被問到美國海軍未來是否還會再派軍艦通過台海，以及是否擔心此舉造成美中之間有所誤解時，強調台灣海峽是國際水域，並無「含混不清」的問題，當美軍軍艦通過時，各方專業面對，沒有需要擔憂的情況發生。

至於未來是否還有類似任務，李察森不願多談，僅重申台海是國際水域，任何可在國際水域航行的（船艦），也可以在台海航行。

甫自中國訪問返美的李察森表示，儘管美中目前處於競爭關係，隨著雙方軍力增長，競爭還會加劇，但雙方仍維持良好的工作關係，避免誤判和意外發生。

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