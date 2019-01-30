高中低飛彈布網 「復仇者」系統待更新

2019-01-30

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統昨天指示要優先部署防空飛彈，以因應共軍軍事威脅。軍方官員說，飛彈防空要有高中低空搭配，高空由愛三及弓三飛彈擔綱，中層由鷹式飛彈負責，野戰防空是以車載式「復仇者」防空飛彈為主，再輔以雙聯裝及肩射式刺針飛彈，但「復仇者」系統在台部署已近二十年，必須及早進行性能提升，或採購新型系統來補強，否則台灣的防空飛彈網將會出現戰力空隙。

官員說，鷹式飛彈性能老舊，雖然目前妥善率仍然能符合作戰需求，但已落後世界潮流一大截，必須早日汰換；我國共計向美採購七十四套「復仇者」飛彈系統，也就是車載式的刺針飛彈，在台服役已近二十年，由於使用的刺針飛彈彈種老舊、車輛行駛也有容易翻覆等危險因素，軍方考量汰舊換新，未來會在將復仇者飛彈車性能提升，或採購國造野戰防空系統之間進行評估。

在低高度的防空裝備上，官員說，陸軍已部署雙聯裝的刺針飛彈系統，目前正向美採購單人即可操作的肩射式刺針飛彈，具有更高的機動性，而且是打了就跑，可以提升人員的安全性，將投入一三三億七千萬元經費，預計在民國一一四年可以完成，屆時將分別撥交給陸軍、海軍艦艇及陸戰隊、部分憲兵衛戍部隊使用。

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