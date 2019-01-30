中國軍事威脅升高》蔡：優先部署東部防空飛彈

2019-01-30

〔記者涂鉅旻、羅添斌／綜合報導〕中國對台軍事威脅升高，蔡英文總統昨赴台中成功嶺視導志願役官兵時表示，面對已經改變的軍事威脅，國防部強化台灣本島東部防禦能量，優先部署防空飛彈，因此她在春節前視導國軍部隊時，先到花蓮檢驗「天弓三型」防空飛彈部署進度。軍方官員指出，目前我防空飛彈的主力為愛國者三型飛彈及天弓三型飛彈。

愛三、弓三是主力

由於中國解放軍三軍、火箭軍部隊持續強化戰力，且軍機進行遠海長航訓練時，已多次行經我國東部外海，對我空防造成壓力。

蔡英文昨視導成功嶺與官兵一同用餐前演說表示，面對已改變的軍事威脅，國防部強化本島東部防禦能量，優先部署防空飛彈，因此她在春節前，先到花蓮檢視天弓三型飛彈部署進度。蔡表示，她在中科院創立五十週年時視導其系統製造中心，「加速飛彈量產」也是她兩年前就要求中科院的任務。

官員指出，中國長期以飛彈對台進行針對性部署，近年又派出軍機繞台遠訓，來自空中的軍事威脅明顯增加，也因此具有能夠防禦飛彈攻擊，又可以嚇阻共機威逼台灣的，最主要就要靠愛三及弓三這兩型防空飛彈。

官員說，愛三飛彈的採購及部署早在民國九十六年就已開始，目前已進入最後階段，依據計畫時程將可以如期如質如時程，在一一○年就全數完成；而明年將是愛三付款的大單，預估要支出二百六十億元台幣。另外，弓三飛彈量產計畫原規劃在一一三年度完成，估計在投入更多資源及人力、經費的狀況下，軍方自估可在一一一年全數達標。

此外，蔡總統昨特地前往成功嶺靶場視導志願役官兵新訓一七五公尺實彈射擊，並身著鋼盔、防彈背心觀看一波次官兵打靶情形。

總統表示，她昨先到台中清泉崗基地，也是ＩＤＦ經國號戰機的大本營，她推動的國造高教機，也將在不久之後於該地試飛，而她隨後視導五八砲指部，因為其數週前的精實演訓，獲得民眾讚賞。至於為何她來成功嶺，「原因就是你們（新訓單位官兵）」。

總統表示，選擇簽下志願役、投身軍旅的官兵，有人嚮往軍旅生涯，或薪水穩定，或一時找不到人生方向而「簽下去」，但無論原因為何，「你們都做了個正確的選擇」。而只要堅持下去，就可翻轉人生，並在穩定中努力向前，找到生涯發展方向與機會。

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