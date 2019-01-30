世衛執委會 美日等5國挺台

2019-01-30

美國肯定台灣捐款對抗伊波拉 失望世衛迄未接受

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國、日本、瓜地馬拉、尼加拉瓜與索羅門群島五國，在廿八日世衛組織（ＷＨＯ）執委會（ＥＢ）會議中，以直接或間接方式，呼籲國際社會關注台灣人民被不當排除在世衛組織外的問題。美國在發言中特別肯定台灣為抗伊波拉宣示捐款的舉動，也直言對世衛組織至今未接受該款項感到失望。

世衛組織於一月廿四日至二月一日間舉行執委會。繼海地、巴拉圭及史瓦帝尼三友邦在廿六日會議中發言挺台後，廿八日會議進行到「普及化健康照護」議程時，我國友邦瓜地馬拉、尼加拉瓜也先後發言肯定台灣貢獻。

瓜國尼國發言肯定台灣

瓜地馬拉提到台灣與瓜地馬拉在產婦健康照護及藥品普及等領域合作，使瓜地馬拉得以加速實現強化醫療系統和監測急難應變機制。尼加拉瓜則直言，台灣缺席等同兩千三百萬人民的缺席，且若有一個地區在全球衛生網絡中缺席，便是全球醫衛上的風險漏洞。

接著在「公共衛生準備及應變」議程中，美國、日本與索羅門群島也在發言中提及台灣。

美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff，特別肯定台灣去年宣布捐款一百萬美元協助對抗伊波拉疫情的舉動，美國也對世衛組織迄未能接受此捐款表達失望。美國強調，「台灣參與世衛組織相關技術工作，對各方均屬有益」。

日本厚生勞動省大臣官房國際課國際保健資深企劃官堀裕行，則提及傳染性疾病跨境傳播的風險，「我們不應遺漏特定區域，而造成防疫地圖的空白」，間接給予聲援。

索羅門群島則提醒執委會成員，若有疾病爆發，台灣數以百萬計人民將暴露在風險威脅中。索羅門群島強調，台灣是有意願的夥伴，呼籲世衛組織邀請台灣有意義地參與所有世衛相關會議及計畫，分享台灣在全球衛生緊急應變及人道協助的技術與專業。

外交部昨表示，友邦及理念相近國家不懼政治壓力，展現道德勇氣，接連在執委會會議中為我大力執言，呼籲世衛組織秉持醫衛專業行事。

此外，美國「傳統基金會」創辦人佛訥昨抵台訪問。外交部表示，佛訥此行除將拜會我國政府高層及相關部會外，另將與「財團法人中華經濟研究院」合辦「二○一九年經濟自由度」報告海外發表會。台灣在該經濟自由度報告挺進全球第十名，在今年台美共同紀念「台灣關係法」（ＴＲＡ）立法四十週年之際，佛訥來訪彰顯台美雙方緊密友好的經貿往來與夥伴關係，極具意義。

美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff於世衛執委會中肯定台灣貢獻。（翻攝自WHO官網影片）

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