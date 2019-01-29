12月景氣轉低迷藍燈 33月來首見

2019-01-29

〔記者李雅雯／台北報導〕國發會昨發布去年十二月份景氣概況，受到批發、零售及餐飲業營業額變動率轉負的影響，景氣對策信號綜合判斷分數較前一個月下降一分，燈號由十一月的黃藍燈轉為代表景氣低迷的藍燈，為三十三個月以來首現藍燈；國發會主委陳美伶表示，這是整體大環境影響，會持續關注後續變化、加強維持經濟成長。

批發、零售及餐飲業 變動率轉負

去年十二月景氣燈號由代表景氣轉向的黃藍燈轉為低迷的藍燈，上一顆藍燈是在二○一六年三月；觀察九項構成項目，批發、零售及餐飲業營業額變動率由○．八％減為負一．五％，燈號由黃藍燈轉為藍燈，導致綜合判斷分數下降一分，其餘八項燈號維持與前期不變；而景氣領先、同時指標持續下滑中。

國發會：大環境影響 會持續努力

陳美伶指出，去年十一月燈號為黃藍燈，那時綜合分數已瀕臨藍燈，這是受到整體大環境影響，出口值非常不好，才造成景氣燈號掉到邊際分數後、再落入藍燈。

陳美伶強調，這是整體環境問題，不是台灣僅有的狀況，各大智庫、機構都在調降今年經濟景氣預測，國發會將非常審慎看待燈號，透過各項政策努力維持一定水準。

另，中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布一月份消費者信心指數（ＣＣＩ）調查，總數八十三．六三點，較前一個月上升三．八九點；六項指標中除就業機會指標外，另五項指標皆上升，以「未來半年投資股票時機」上升幅度最大，為七個月來新高，中大台經中心研究員吳大任分析，與美中貿易戰和緩，市場解讀偏向樂觀有關。

近一年景氣對策信號變化

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/