夫國道邊開車邊殺人 妻背插鐵條 跳車逃命

2019-01-29

妻身中4刀 8公分鐵條插背

〔記者蘇福男／高雄報導〕長期失業的五十一歲劉男，昨上午開車搭載三十八歲妻子與兩歲兒子到醫院看病，途中與妻子起口角爭執，劉男不顧妻小安危，竟在國道十號燕巢交流道路段，邊開車邊持水果刀和鐵條刺殺妻子，妻子身中四刀，背部還遭插入八公分長的鐵條，她仍奮不顧身跳車逃命，劉男殺紅眼，竟倒車撞飛妻子，妻子滾進邊坡護欄，劉男又開車往前撞，所幸只撞上護欄，劉妻死裡逃生，送醫暫脫離險境，劉嫌犯案後向警方投案，偵訊時暈倒，送醫觀察治療。

夫妻兩人都在醫院救治，警方尚無法製作筆錄。高雄市社會局表示，劉男去年十月曾有家暴紀錄，被害人為了孩子選擇吞忍；兩歲男童則由家人帶回，不需要安置。

夫還倒車衝撞 妻幸運逃死劫

警方調查，有中風病史的劉男，昨由妻小陪同，開車從仁武區住處要到私人診所回診，途中劉男改變心意，說要回六龜老家，妻子說髮廊有約客人，會來不及，夫妻因而起口角，十時四十分左右，行經國道十號燕巢交流道路段，劉竟持水果刀和鐵條刺殺妻子，妻子負傷跳車逃命，摔在燕巢交流道槽化線待援，劉嫌竟倒車衝撞她，所幸妻子逃過一劫，劉嫌隨後載著兒子到警分局投案。

夫事後投案 偵訊時昏倒送醫

警方將劉嫌帶回國道警局，偵訊時劉嫌暈倒，警方得知他有過兩次中風，於是暫停偵訊將他送醫。

劉男和妻子都被送往義大醫院救治，院方表示，劉妻到院時身中四刀，急救後送加護病房；至於劉男因血壓降不下來，住院觀察中。

劉男送醫前告訴警方，妻子從事美髮業，晚上偶爾兼差當乩童，最近常晚歸，夫妻常為此口角，妻子的女兒說，母親與劉男各有一段婚姻，各生有一對兒女，兩人離婚後再婚；劉男的大哥表示，夫妻倆感情很好，不知為何會發生口角。

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