污泥混充水泥原料 不法獲利4.3億 國民黨籍花蓮前議長賴進坤起訴

2019-01-29

〔記者王錦義、楊雅民／綜合報導〕國民黨籍花蓮縣議會前議長賴進坤與現任秀林鄉代表會主席賴俊傑父子共同經營玟豪公司，涉嫌違法收受污泥後，混入石灰石賣給台泥製成水泥成品，花蓮地檢署昨依據廢棄物清理法將兩人起訴，且查扣疑似不法所得兩億多元。

賴喊冤 否認違法收受有害廢棄物

賴進坤喊冤說，公司都是他兒子在管理，且是經過縣政府核准設立的乙級廢棄物處理場，絕無收受有害的廢棄物，有害廢棄物是要甲級處理場，且全程經過環保署ＧＰＳ定位追蹤流向，無法私下收受。

花蓮地檢署指出，玟豪公司分別經營土資場及廢棄物處理場兩部門，其土資場與水泥廠簽定契約，提供石灰石等天然原物料，廢棄物處理場則負責一般事業廢棄物清理業務。

從二○一○年起至二○一五年止，玟豪先後向全台各地電鍍業者、光電業者及中華紙漿等公司，合計收取十六萬公噸無機性污泥事業廢棄物，賺取兩億五千多萬元處理費。

檢方指出，玟豪公司涉嫌未依廢棄物處理流程，竟以俗稱「戴帽子」的方式，把石灰石等天然原物料舖蓋在砂石車上，把污泥事業廢棄物混充入天然原物料售給台泥。

檢依刑法沒收新制 查扣逾2億元

花蓮地檢署指出，玟豪公司經營五年來，初估涉嫌詐取天然原物料價金一億八千萬元，加上收取廢棄物處理費用兩億五千多萬元，合計獲利達四億三千萬元，依據刑法沒收新制，先後查扣被告財產及流向第三人疑似不法所得合計逾兩億元。

台泥強調，廠商不法行為造成公司之損失，將保留法律追訴權。二○一五年本案發生後，台泥就立即中止與玟豪的合約，另也針對進料的氯含量進行化驗。

玟豪公司則發出四點聲明，指依契約供應台泥黏土等副原料，一切合法，將在司法訴訟階段爭取清白。

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