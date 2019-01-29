民進黨總統人選 四月中出爐

2019-01-29

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨天受訪時表示，預計三月十六日立委補選後的一個月內，也就是四月中旬，就會確定民進黨的總統候選人。黨內將會在登記後進行政見發表會或辯論會，之後再進行全民調。

蔡英文競選連任態勢大致底定

民進黨在二○一二年、二○一六年總統大選，皆在選舉前一年的四月中旬完成黨內提名。二○二○年總統大選，黨內有總統蔡英文尋求連任，並在九合一選後就低調在各派系招兵買馬，預備選舉。黨內普遍認為，蔡選後因強硬回擊中國國家主席習近平對台談話後，人氣翻紅，目前黨內如前行政院長賴清德、現任閣揆蘇貞昌等無意角逐，蔡英文競選連任態勢大致底定。

此外，獨派大老、民視董事長郭倍宏也傳聞可能角逐黨內總統初選。郭倍宏廿五日於民視尾牙中就表示，「雖然我還沒宣布，但是在參選資格登記還沒結束前，我如果叫作候選人的時候，各位按照傳統你們應該要叫我郭總統，對不對？」

對於蔡英文目前在各項民調支持度落後台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫等人，卓榮泰則表示，賴清德曾經說過「總統、院長不可以放在一個天秤上」，更何況是市長與總統，兩者的支持度是會有偏差的。

至於國民黨，黨內眾「太陽」爭鋒，讓初選辦法迄今尚未確定，國民黨主席吳敦義表示會選擇最公平、最「沒有後遺症」的方式產生人選，引發黨內解讀是否可能回歸「三成黨員投票、七成全民調」的規定？國民黨則表示，尚未定案，等辦法出來後再討論比較客觀。

國民黨：採最「沒有後遺症」方式

對於黨內提名相關時程無法確定，國民黨組發會主委李哲華指出，中常委上週三的臨時提案已經送交智庫研議，只有靜待智庫邀請外界專家學者對提名工作提出建議，現在也不得而知。如果辦法很好，各參選人都覺得不錯，就是好辦法；如果各參選人意見很多，外界反應不好，就討論利弊得失，應等辦法出來後再討論比較客觀。

李哲華也說，法治社會的基礎是「有規定依規定，沒規定依慣例」，三年前國民黨大概是四月份將初選辦法送中常會公告，五月份進行領表登記，若中常會沒有要改變時程，就是依照過去慣例。

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