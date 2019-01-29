立場受質疑 朱盼兩岸相互尊重

2019-01-29

〔記者林良昇／台北報導〕廿一世紀基金會董事長、前新北市長朱立倫的岳父高育仁，提出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等主張，讓朱的兩岸立場受檢視，朱昨受訪說，兩岸最重要的是能夠相互尊重，希望對岸能夠尊重中華民國存在的事實，尊重我們自由民主的生活方式才是關鍵。

未來會提出完整兩岸論述

朱立倫昨晚出席「大成集團北區聯合尾牙」，會前受訪時，對於高育仁提倡兩岸簽署和平協議，未來有機會該如何推動？朱表示，就給各智庫趕快努力研究。他說，兩岸最重要的是能夠相互尊重，希望對岸能夠尊重中華民國存在的事實，尊重我們自由民主的生活方式，才是關鍵。

朱立倫指出，他的完整兩岸論述，未來有機會再向大家報告，現階段他希望兩岸能夠相互交流和平，讓民眾能夠賺大錢，改善兩岸關係。

朱立倫也提到，他訪美的規劃目前只是草案，基本方向是希望從新創經濟方面著手，畢竟他對於台灣的民生經濟非常了解，但新創經濟部分，矽谷與美國扮演重要的領導者角色，去那邊了解一些未來台灣要走上新創經濟，可能是他此行最重要的目的。

王金平會洪秀柱 致贈新書

此外，前立法院長王金平昨與國民黨前主席洪秀柱會面，並致贈自己的新書；王表示，與洪是多年同事與好友，適逢春節期間，因此和洪相約相互拜年、敘舊。

王金平與洪秀柱談了一個多小時。據指出，兩人除了聊去年九合一大選與近況，也對國家大政走向交換意見。洪還特別建議王，現在是網紅時代，民眾喜歡說話直白、有趣。過去王給人的形象很嚴肅、內斂，容易有距離感，建議王要放輕鬆，把私下風趣幽默的一面表現出來。

洪秀柱也提到，王金平從政以來經歷太多風雨，許多事情大家只看到表面，因此對王有很多誤解。洪建議王要正視並豁然面對，對於誤會要把心中的話與事實真相向大家說明，才不會對自己造成傷害。

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