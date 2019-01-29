柯組黨？民進黨：有中心思想才能號召

2019-01-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲未來是否組黨、甚至進軍二○二○總統與立委選舉，引發外界關注。民進黨高層昨天指出，如果柯文哲組黨是為了選總統，對民進黨當然會有影響；至於立委選舉，在單一選區的選制下，較有利於兩大黨發展，這次北市立委補選就很清楚，柯文哲無法把市長光環複製到子弟兵陳思宇身上。

柯選總統 對民進黨會有影響

黨內高層指出，若柯想組黨、系統性的發展組織，就代表柯有「更上一層樓」的準備；但組黨面臨的第一個問題，就是黨的理念、中心思想、國家立場、兩岸關係，都需要有定位，才能號召認同的人。

黨內高層指出，如果柯文哲組黨是為了選總統，對民進黨當然會有影響。過去這幾次選舉顯示，柯還是會吸納親綠的選票。總統大選過去大多是兩黨對決，如果柯有辦法颳起旋風，導向如二○○○年連戰、宋楚瑜、陳水扁「三足鼎立」的局面，就會讓局面變得不確定。但本土陣營到時候應該思考，是誰才能夠守護台灣價值。

高層強調，柯文哲若組黨、布局立委選舉，就是要在藍綠之間切出一條路的多黨競爭。然而，台灣立委單一選區制，較有利於兩大黨發展，這次北市立委補選就很清楚，問題只是「扯到誰的後腿」。

此外，對於台北市立委補選由民進黨取勝，民進黨主席卓榮泰昨接受廣播訪問表示，選舉結果對第三勢力是個挫折，但不等於第三勢力有多大的消減。

總統人選 沒有討價還價空間

至於民進黨未來與第三勢力的關係，卓榮泰表示，民進黨在立委選舉，仍然可與第三勢力協調，但總統大選一定會提名自己的總統候選人，用最大力量維繫本土政權，完全沒有討價還價的空間。

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