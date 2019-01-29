柯組黨？ 國民黨：柯要擴大版圖有困難

2019-01-29

〔記者林良昇／台北報導〕對於台北市長柯文哲可能組黨挑戰二○二○年大選，國民黨組發會主委李哲華昨分析，政治人物組黨的影響要看其政黨屬性，如過去的親民黨、新黨是從泛藍陣營出來，規模不大但影響國民黨比較多，至於時代力量則是光譜的另一端，就對民進黨比較有影響。

立委補選讓柯兩面討好破功

李哲華說，過去柯文哲是「墨綠」，現在又談「兩岸一家親」想要搶藍營的票，在光譜上很游移，這次台北市的選舉讓柯過去的兩面討好破功，就算推人出來選，柯個人的光芒仍無法轉移到其他人身上。

李哲華認為，年輕朋友喜歡柯文哲，有時候不是喜歡他的意識形態，而是覺得這個「阿伯」很有趣，和一般的政治人物不一樣，一般政治人物比較拘謹，比較會隱藏內心的想法，柯看起來雖然一點都不文雅，但網路世界就喜歡直白。

李哲華指出，這次選舉後，柯文哲可能需要在組黨這件事上有重新的認識，不是網路上想像的那麼簡單，不是一呼百應，柯文哲就是神、就是幫主，選舉結果證明，現在連在台北市都無法把原先的支持者催出來投票，事實就有其侷限性。

短時間不易影響大局

李哲華認為，短期間內柯文哲組黨很難對大局造成影響，除非國民黨和民進黨又遇到特殊事件，讓支持群眾跑掉，才會讓中間那塊力量變大，不過現在藍綠看起來都勵精圖治，選民在歸隊，柯要再擴大版圖有困難。

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