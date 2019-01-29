2019-01-29

記者陳杉榮／特稿

柯文哲會不會賭一把，參選二○二○總統？即使台北市立委補選吃了敗仗，主客觀條件對他不利，大家還是看得出來這位狂人遠大的鴻鵠之志，正一步一步往前推進。當民進黨和蔡英文越擔心萬一柯參選瓜分票源，越對柯「以和為貴」，柯Ｐ「吃碗內看碗外」的心情就更激越。

去年首都市長選舉，憤怒的民進黨基層不滿柯Ｐ施政亂無章法，逼得蔡英文徵召姚文智參選，拆散「白綠合」，最後慘敗收場。柯媽媽說，「以後兩不相欠」；有綠營支持者認為去年提名姚文智是戰略錯誤，明年總統和立委大選一定要「白綠復合」，才能迎戰國民黨的大軍，這種論調正在發酵，但低估了後遺症。

「白綠合」的主體是綠還是白？民進黨本來就是主體，可能屈居老二嗎？所謂的白色力量這幾年來提出過什麼動人的論述？幾乎看不出來，也從來沒聽過。柯文哲則像是見著了皇家陣仗的項羽，自認「彼可取而代之」，這幾年來網路聲量竄起，他自以為夯，自信行情好，目中無人，寡信輕諾，刻薄寡恩，他對民進黨的評論，往往毫不留情，一個連任只贏幾千票，還是大批民進黨支持者「棄保」才勝選的市長，為什麼老是「吃碗內看碗外」！

事實上，柯文哲是民進黨養大的。二○一四年，民進黨多次動員邀他參選新竹市長，柯文哲說「我要選就選大的，何必選新竹市長」；當他鎖定台北市長為目標，廿年來從沒培養過首都市長人選的民進黨，輕易的被柯文哲擊倒。他又幸運的在仇商、反中、批馬的政治颶風中，易如反掌的打敗國民黨提名的連勝文。他說過，「二○一四年他的勝選是一場奇蹟」，之後就算他完成任何其他事情，都比不上那場奇蹟。

他可不是這麼謙虛的人。台灣總統，就是他的下一步，就是另一場奇蹟。二○二○、二○二四，來者不拒，他形容過他自己，最棒的特質就是「毫不在乎」，既然毫不在乎了，怎麼會在乎蔡英文能否連任，他在乎的只有他會不會當選。在這樣的思考邏輯下，他形容蔡英文親美是在搶銀行，只看到錢卻沒有看到旁邊站著一大堆警察，把中國習近平老大形容為警察，希望中國不要杯葛他，大家又何必訝異！

二○一四年柯文哲當選後，曾保證過很多次，說他不會選總統，強調「我沒有白痴到那個程度。」後來呢？說二○二○不可能，二○二四會想三秒鐘，最近的回答是「六月再說」。他已經不管蔡英文了，他在等國民黨；國民黨推派誰出馬，也是他做決定的時候。

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