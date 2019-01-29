組黨？ 柯P坦承沒政黨難動員

2019-01-29

子弟兵陳思宇立委補選大敗 柯改稱「人的思想就是不斷修正」

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市立委補選結果揭曉，「柯家軍」陳思宇僅拿下九千多票慘敗，凸顯白色力量基層組織動員能力薄弱。柯文哲昨受訪再談組黨議題，雖從之前的「正在想」，說法轉為「人的思想就是不斷修正」，也語帶玄機指，若沒有政黨要動員基層，的確是「相當困難」，但他也反問，陳落選跟組黨「有影響嗎？」

私下已籌組國政智囊團

據透露，柯文哲私下已開始運作籌組國政智囊團，因此今年三月訪美行程也安排參訪智庫，接著將成立基金會，為進一步組黨做準備。

一位綠營友柯人士觀察，柯推陳思宇補選，就是跟民進黨翻臉、要選總統，補選失利可能讓柯加速組黨。該人士指出，補選這麼短時間、「柯家軍」沒組織票、資源沒人家多，仍有約十二％選票。柯接下來也會思考若投入總統大選，所謂空氣票會受哪些因素影響，一旦組黨空氣票是不是會得到加持。

針對陳思宇敗選，柯文哲昨受訪表示，跟選前看民調差不多；至於會不會影響組黨的想法，柯秒回「有影響嗎？」他認為這跟組黨好像沒什麼關係。而此次大輸藍綠，是否因沒有政黨奧援？柯則說，這還要再想一下，畢竟台北的投票率只有卅％，台中更低，僅廿五％。

柯隨後解釋，人的思想是連續性步驟，就是不斷在想、不斷修正。外界認為柯缺乏組織，經歷這次選戰後，柯也坦言，沒有政黨要動員基層，「相當困難」。

反問陳落選跟組黨有關嗎

談到自己的高人氣似乎沒有辦法轉嫁到陳思宇身上，柯舉他的民調支持度為例說，已經過了五年，還是沒有第二個人有相同的Pattern（範本）跟模式，就是年輕人支持度很高，過了四十五歲就開始下降，「我想了很久，問過很多人，問過很多政治學者、老師，沒有人可以回答這問題。」

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