台灣專利王 台積3連霸 高通擠下阿里

2019-01-29

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局昨公布去年專利申請排名，本國專利申請王由台積電連三年稱霸，宏達電暌違五年後重回前十大，但領域轉為虛擬實境（ＶＲ）與人工智慧（ＡＩ）醫療應用；外國法人由美國高通擠掉中國阿里巴巴拿下第一，顯示5G布局戰風雲密佈。

台積電去年發明專利申請九四四件。智慧局長洪淑敏說，台積電約九成以上研發技術採營業秘密方式保護，但公開申請專利件數仍居本國法人之冠，顯示對新技術研發的重視；鴻海因企業政策改變，加上轉移至美國設廠，近年申請件數較少，申請二四六件，從上次的第二名退居第六名。

外國法人部分，由高通申請一○一一件奪冠、年增率六十七％；阿里巴巴大減兩成一、降到五九九件，下滑至第二名。洪淑敏分析，可能阿里巴巴著重電商領域，在台灣布局「差不多」，轉往東南亞發展。

日商迪思科與美商康寧首度進入外國法人前十大排名。洪淑敏指出，康寧不斷擴大投資，顯示美商相對願意留在台灣設立研發中心並擴大投資，與台灣智財法規完善有關。

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