包商惹禍？ 螺絲鬆了？

2019-01-29

記者洪友芳／特稿

繼去年八月初爆發大規模生產系統病毒感染後，相隔不到半年，台積電生產再度「凸槌」；這次雖僅單一晶圓廠出問題，但是禍首又出在供應商供應的化學品有問題，但不免讓外界疑問，創辦人張忠謀退休後，台積電內部是不是螺絲鬆了？對供應商的品質監督機制是否有漏洞待補強？

張忠謀去年六月退休後，台積電八月初就爆發全台晶圓廠區大規模生產系統病毒感染，導致晶圓生產中斷二到三天，認列損失金額二十五．九六億元。

台積電總裁魏哲家當時出面說明，肇因為新設備染毒，內部安裝新機台沒有先掃毒，以致新機台連結上網，病毒潛入公司網路，並感染生產機台導致當機，非駭客攻擊；裝機的人為疏失是台積電第一次發生，會建立防護作業程序，不讓疏失重演。

沒想到，不到半年，台積電再發生生產「凸槌」事件，這次稱是供應商化學品有問題，導致良率顯著降低；十六／十二奈米製程的客戶對台積電都算大咖客戶，也非剛量產的製程，為何先前供應商供應化學品沒有問題，這次才有問題？恐凸顯台積電對上千家供應商的品質監督機制有漏洞待補強。

張忠謀退休後的台積電

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