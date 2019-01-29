對比英美法 台躉購費率偏低

2019-01-29

〔記者羅倩宜／台北報導〕繼世紀鋼上週五力挺離岸風電後，風電協會昨也找來中鋼站台，中鋼並提數據證明，能源局估算的每度五．一元躉購費率，與英美法等國相比都偏低，「英國躉購價格執行了十五年，才出現競價機制，換言之，政府支持很多年之後，才讓市場機制接手。」

中鋼執行副總王錫欽表示，中鋼努力兩年，拿下二十九號風場、成立興達海基公司及主導風電聯盟，只為了台灣要有風電產業；對於躉購費率多少才合理，中鋼找來全球知名的挪威顧問公司DNV-GL做為離岸風電總顧問，蒐集到各國數據顯示，台灣的五．一元確實偏低。

美、法的第一個風場，每百萬瓦建置成本為一．八一億到三．七二億元，中鋼估計台灣的第一期示範風場約二．二七億元；而能源局的五．一元費率，是以百萬瓦建置成本一．五五億元為基礎算出來的，比美法還低。且英國在二○○○年就建置第一座風場，二○一五年才出現競價機制（二○一八年起採用競價費率），這十五年間，前十四年的躉購價始終維持在每度約六．七元。

王錫欽指出，離岸風電不能簡化到費率一項，「但費率確實會牽一髮動全身，因此最近才傳出開發商可能修改合約，甚至撤資走人。」

清大教授范建得指出，國內離岸風電不能只有「量」的算計，政府在「質」的推動也要更努力；例如英國未規定「國產化」，但要求「在地化」，亦即外商不必然要技轉，但要在當地創造就業機會；同一時間英國傾國家之力，將風電相關的中小企業介紹給全世界、開放融資工具，讓風場財務更有彈性。

相較之下，法國二○一四年才投入風電，採用與台灣類似的國產化要求，至今只有二ＭＷ的示範風場，首個標出去的三ＧＷ風場因環保、旅遊及漁業抗議，迄未動工；另一個三ＭＷ風場因躉購費率下調，延了一年多還沒決標。范建得說，「台灣要採英國或法國經驗，有其取捨；所謂政府補貼，不是只有費率一項，公部門可以努力的還有很多，但政府好像都沒做。」

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