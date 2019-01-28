縣府、公所訴願成功 魚池鄉邵族領域公告撤銷

2019-01-28

傳領劃設 首見訴願成功案例

〔記者劉濱銓／南投報導〕原民會去年六月公告，將南投縣魚池鄉近三分之二的面積劃入邵族傳統領域，涉及公有土地開發，都需經邵族部落諮商同意才能進行，引發當地漢人與邵族衝突。南投縣政府、魚池鄉公所向行政院提出訴願成功，邵族傳領公告將予撤銷。這是傳領劃設以來，首見訴願成功案例。

涉公有地開發 引發原漢衝突

訴願決定書指出，原民會在進行諮商會議時，未邀集公告範圍內的所有公有土地管理機關與會，程序上不無瑕疵。況且南投縣政府代表在會議上也表達異議，原民會卻未再召集商議小組協調，與劃設辦法的規範不符。

原民會主委夷將．拔路兒回應，將邀集相關的公產單位討論、整合意見，待完成程序補正，就會再做一次傳領公告，未來還是會堅持落實原住民傳統領域土地劃設，並加強各單位的溝通，避免原漢對立。

原民會：補正程序 再行公告

魚池鄉邵族民族議會昨發出聲明，強調訴願決定書僅表示「程序不無瑕疵」，並非否定邵族傳統領域土地的歷史事實，呼籲原民會儘速補正程序。聲明並痛批南投縣政府企圖掩護孔雀園ＢＯＴ改建飯店案，才提起訴願，要求別再護航財團。

邵族青年陳忠駿則認為，公告遭撤銷是打臉原民會。自從傳領公告後，外界都指責邵族人，但他們什麼都沒得到，卻得承受莫大壓力。

魚池鄉長劉啟帆昨未接電話；去年魚池鄉公所提出訴願、時任鄉長的陳錦倫表示，希望此事之後，原漢能平和理性討論，尋求交集。南投縣政府觀光處長王源鍾說，待收到公文研議後再說明。

日月潭所在地南投縣魚池鄉全鄉土地面積約一萬兩千多公頃，原住民族委員會去年公告邵族土地與部落範圍，鄉境多達八千多公頃土地劃入邵族傳統領域，引發在地鄉民的不滿與質疑。南投縣府、魚池鄉公所為此提出訴願。

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