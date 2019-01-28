林毅夫之妻秘訪台灣 陳雲英私人行程 大學校長陪吃飯

2019-01-28

國內社團邀請 來台學術交流

〔記者花孟璟、呂伊萱／綜合報導〕從台灣叛逃到中國的經濟學家林毅夫，他的妻子、「中國人大台灣省代表」陳雲英秘訪台灣，據傳是透過東華大學前主秘、企管系教授退休的中華映管公司獨立董事蔡裕源牽線，一一拜訪台灣各大學，陳上週二到花蓮還與國立東華大學校長等人餐敘。東華大學校長趙涵捷說，陳雲英來台是私人行程，並未到學校訪問，當天他和主秘、幾位退休老師參與餐敘。

陸委會表示，陳雲英是應國內社團邀請，以台灣同學會會長名義申請來台。陳雲英廿一日至廿七日來台從事學術交流活動，經主管機關審查同意。但陸委會提醒，中國大陸人士來台應遵守我方法令規範，不得從事與許可目的不符的活動。

林毅夫叛逃中國 被我通緝中

陳雲英出生於台北，是自金門叛逃至對岸的前陸軍上尉連長林毅夫之妻，也是中國特殊教育奠基人。陳雲英曾當選中國全國政協委員，多次連任全國人大代表，是中國教育科學研究院研究員、全國台聯副會長，同時也是台灣同學會會長。林毅夫則為前世界銀行副總裁，現任北京大學國家發展研究院名譽院長，但仍被我方通緝中。

據指出，陳雲英這次來台，透過東華大學退休的中華映管獨董蔡裕源牽線，一一拜訪台灣各大學。但蔡裕源受訪時否認「陳透過他到台灣拜訪各大學」，他三年前已屆齡退休、不問世事，也沒有參與學術交流，「自己沒那麼偉大」，先強調「他也是受邀去吃飯」，但又說「來也都是遊山玩水、參訪大學，沒什麼好報導」。

趙涵捷則說，「是朋友找他一起吃個飯」。他接到電話，蔡老師帶（陳雲英）到花蓮，上週二晚間餐敘，邀他及主秘及幾個退休老師同去。趙涵捷說，他是「被動作陪」，「剩下就是蔡老師的事」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/