廣告成本漲不停 電商快扛不動

2019-01-28

〔記者陳炳宏／台北報導〕新創電商業者阿志分析，不管是在臉書（Facebook）或是谷歌（Google）投放廣告是採競標模式、收費不是固定式，但可從平均連結點擊率（average CTR）來分析，若要廣告效益維持不變，近兩年來臉書廣告費用至少多出一倍以上。

阿志說，想在臉書投放廣告，若連續三個月費用超過一萬美元，可列為月結直客，下一百元廣告費，只要匯款給臉書九十四元，幫臉書代扣六元稅款，扣繳憑單可帳列「廣告費」；但若是小規模刷卡的非月結客，下一百元廣告，得刷卡付一○六元，一百元是廣告費、六元是幫臉書代繳的稅款。

阿志坦言，實務上，小電商投放廣告金額不多，多必需透過廣告代理商，積少成多讓代理商變成「直客」，不僅得多付代理商費用，還不一定拿得到扣繳憑單。

某代理臉書廣告的線上遊戲業者指出，Adstage曾分析超過八十八億次的Facebook廣告曝光，發現臉書平均CPM（每千次廣告曝光成本）從四．一二美元大增到十一．一七美元、平均CPC（每次點擊成本）從○．四二美元增加到○．九九美元，但平均CTR卻動都沒動；代表臉書廣告效益正在下降、廣告主得花更多錢才能買到過去一樣的曝光。

阿志直言，這些數位平台大咖嘴巴說將個資去識別化，但還是拿用戶資料賣大數據，對廣告收費更具主導優勢；等同是消費者提供個資給臉書，還笨笨的去買更高廣告成本、更貴的商品。

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