年輕人棄臉書 廣告效益一路掉

2019-01-28

〔編譯楊芙宜／特譯〕近幾年來，社群媒體臉書（Facebook）及搜尋引擎谷歌（Google）合計囊括全球數位廣告六成市占，貢獻其營收達九十八％、八十六％；但隨著垃圾資訊量暴增、年輕用戶移轉及電商鉅子亞馬遜等新競爭對手加入，臉書和谷歌不僅面臨監管機關調查其濫用個資，廣告效益也一路下滑。

根據市調機構Statista研究，谷歌及臉書分別占二○一七年全球數位廣告營收四十四％、十八％，合計拿下達六十二％市占率；同年，數位廣告貢獻谷歌營收近九五四億美元（約二．九兆台幣）、貢獻臉書營收四百億美元（約一．二兆台幣）。

公關集團艾比傑（ＩＰＧ）旗下Magna日前上修去年全球廣告營收、估成長七．二％，是二○一○年來最快速度；其中數位廣告年增十七％，占全球廣告總營收四十五％，非數位廣告僅年增○．二％。

Magna全球市場情報部門執行副總裁雷丹指出，谷歌與臉書是去年數位廣告營收成長的兩大主力，雖因一連串個資外洩醜聞爆發，讓不少大型廣告主縮減廣告支出，但更多中小企業或電商賣家依然支持；去年前三季，臉書、谷歌廣告營收分別年增三十三％、二十％，臉書揭露的中小企業客戶更達六百萬家。

臉書用戶雖突破二十億大關，但垃圾資訊量暴增、日均瀏覽時數下滑，廣告效益跟著下滑。近年來，年輕人轉到影音平台YouTube、更愛社群網站Instagram（ＩＧ）、Snapchat，避開父母追蹤；eMarketer估計臉書去年可能失去約兩百萬名二十四歲以下的美國用戶。社群媒體管理平台Buffer和BuzzSumo分析，臉書用戶和廣告頁面整體互動大降，過去一年半大減逾一半，影音、影像及連結表現也下滑。

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