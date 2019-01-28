臉書收廣告費 店家買家付稅金

2019-01-28

〔記者吳佳蓉、高嘉和／台北報導〕按規定，國內業者向臉書等境外數位電商購買線上廣告，須代為扣繳俗稱的「電商境外稅」，協助國稅局掌握稅源。台北商業大學財稅系副教授黃士洲指出，這恐會造成國內廠商繁瑣的扣繳負擔，稅負變相由扣繳企業負擔，最終由消費者買單，而非真由境外電商承擔，進而對與境外電商競爭的國內業者，產生不公平競爭。

黃士洲指出，大型境外電商主要業務大多是直接由境外提供，且不會在台設立分公司，以免構成固定營業場所；如此一來，進行B2B（銷售服務給國內企業）交易時，就不須開發票給國內廠商，也不須報繳營所稅，而是得由國內廠商代為扣繳所得稅款。

但有些境外電商與國內微型商家B2B交易頻繁，只要一個環節漏掉，國稅局就無法掌握境外電商營收全貌；黃士洲說，規模巨大的境外電商，理應尊重當地遊戲規則「落地登記」，與國內業者付出一樣的勞力及費用，才能達到稅負及程序面的公平。

不具名會計師認為，臉書等數位大咖設計的商業模式根本不公平。舉例來說，國內大客戶向臉書購買數位廣告，假設支付一百元，在給付時，可僅給臉書九十四元，其餘六元作為代繳所得稅款，向國稅局申報；但占多數的微型及中小型客戶，臉書要求給付一百元淨所得，扣繳稅款須由國內業者額外去申報繳納。

他說，扣繳稅款是「內含」還是「外加」，取決於臉書設定的商業模式，只要有收到稅款，國稅局也無法干涉；但這讓不少微型及中小型國內廠商，覺得被迫變相承擔稅負，若逾期扣繳，稅負還可能因此上升，因為不熟悉稅法而沒申報扣繳的小店鋪，還有遭補稅罰鍰的風險。

會計師直言，境外電商若願意「落地」，設立固定營業場所，是可化解現行扣繳制度造成的疑慮，但以這些數位大咖多在免稅地設籍來看，要它們「落地」承擔支出、費用及稅務成本，恐怕是天方夜譚。

境外電商怎麼繳稅

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