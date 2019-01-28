數位大咖不落地 租稅轉嫁店家、消費者

2019-01-28

學者︰稅源逐步確保 但作法仍較粗糙

〔記者吳佳蓉、高嘉和／台北報導〕數位經濟發展迅速，世界各國無不加緊修改稅制跟上。財稅學者指出，雖然近年來國內境外電商課稅制度逐步到位，「稅是收到了，但作法仍較粗糙」，但碰到部分大型數位電商採行的商業模式，仍可能產生「租稅轉嫁」或「重複課稅」等問題，對國內業者造成不公平競爭。

谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）等數位大咖，即使總機構設在其他國家，「不落地」（不設固定營業場所）也可藉由網路將電子勞務，如數位廣告、遊戲點數、線上遊戲、線上影音服務等，銷售給國內消費者或企業，對傳統稅制產生不小挑戰。

一名資深會計師指出，根據我國稅法，境外電商只需就我國來源所得繳稅，不像國內企業，境內外所得全都得報繳；且若境外電商在台灣沒有固定營業場所或營業代理人，原先是完全不須自行報繳營所稅，由國內與其合作的廠商（B2B），於給付酬勞時代為扣繳稅額；若銷售對象是個人（B2C）、無法代為扣繳時，稅源幾乎無法掌握。

直到前年五月「境外電商課稅新制」上路，要求境外電商負責申報繳納B2C交易營業稅及營所稅，才逐步確保稅源。在B2B交易部分，則是加強輔導國內微型業者進行扣繳。

境外平台先扣稅再分潤

不願具名的學者表示，如今國庫的稅是收到了，但作法仍較粗糙。舉例來說，國內不少APP業者，會在兩大手機平台APP商店上架，通常是由境外數位平台向消費者收費，之後再將部分金額分給國內APP廠商，例如收取一百元，平台商留三十元當上架費，其餘七十元給廠商。

國內APP業者被重複課稅

實務上，境外平台在報繳B2C交易稅負時，會以消費者支付的全額來申報，而後在分潤時，先扣除已繳稅負，再把餘額給合作廠商，導致稅負可能全部或部分變相「轉嫁」出去；另對國內APP業者來說，拿到的分潤已被平台扣過稅，但在國內又得將這筆所得（稅前收入）申報繳稅，形成「重複」課稅。

學者坦言，因兩大平台擁有絕對議價能力，除非它們願意自行調整，否則很難透過制度面來解決這種稅負不公平的現況。

臉書扣繳實質稅率 20%降到6%》

過去未在國內設立營業據點或代理人的境外企業，對國內企業提供授權費、軟體版本更新及附加功能等服務時，是採扣繳制度，由扣繳義務人（即買家）依「給付總額」20%扣繳所得稅；但進入數位時代，境外數位服務變得觸手可及，微型網路商店大量興起，「境外稅」實務運作已衍生不少爭議。

以臉書為例，過去扣繳稅率是20%，後因在臉書登廣告的小商家多未主動申報代繳20%稅款而遭查稅，後由臉書向財政部申請優惠稅率，去年中起從原20%調降為6%。

之前購買量大的月結直客（每月逾1萬美元），100元的廣告費，直客會扣繳20元稅款，臉書只拿到80元，但降到6%後，臉書可拿到94元，賺的比以前更多了！（記者吳佳蓉、高嘉和）

境外電商怎麼繳稅

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/