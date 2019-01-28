鎖定臉書、谷歌 公平會查數位壟斷

2019-01-28

釐清是否以市場優勢綁住更多用戶

主宰數位廣告市場

〔記者廖千瑩、高嘉和／台北報導〕繼歐盟、日本及南韓等反壟斷機構紛啟動對谷歌（Google）、臉書（Facebook）等數位大咖進行調查後，我國公平會已展開數位經濟研究，釐清這些數位大咖是否藉其優勢地位壟斷市場；據透露，從市場的界定、對市場直間接效果等來看，臉書已具有市場的優勢地位，公平會將從臉書對個資取得與使用、對廣告商等競爭傷害著手調查，遏止這些數位大咖是否濫用市場優勢地位。

春節後完成報告、立案調查

針對各國陸續對臉書、谷歌等數位巨擘展開反壟斷調查，民進黨立委蘇震清、莊瑞雄去年底於立院質詢時，要求公平會得在三個月內提出有效報告；公平會將趕在農曆春節過後完成報告、主動立案調查。

公平會早在前年四月就成立數位經濟小組，至今開了十八次會議，因數位經濟範圍很廣，包括人工智慧、大數據、電子商務、平台經濟、共享經濟、區塊鏈等，公平會將優先鎖定「平台經濟」、「大數據」等，釐清是否有反托拉斯、壟斷市場等限制競爭行為。

臉書在台市占率超過八成

據透露，從「產品市場」來看，臉書與Google+（因安全漏洞問題，預計今年四月關閉）等被界定為數位社群網路市場，與Linkedin及Xing等專業社群，WhatsApp和Line等訊息服務，不在相關市場範圍；就算社群媒體YouTube或Twitter，從用戶端來看，與臉書則是互補非競爭關係。從「地理市場」來看，以直接的「鎖定移轉」、間接的「多歸屬」（同一用戶使用多個平台）等網路效果推算，臉書在台灣的市占率恐超過八成。

臉書或谷歌是否有濫用市場優勢地位？公平會透露，臉書及谷歌等數位大咖都強調服務是免費，表面上用戶不會因使用條款而有任何財務損失，但用戶真正損失是無法控制自己的個資如何被使用，即不公平的契約條件；這些數位資料極具經濟價值，臉書等業者可基於其市場優勢地位，綁住更多的用戶、主宰數位廣告市場，產生濫用市場優勢地位之行為。

數位大咖具市場優勢》

△臉書、谷歌1年在台賺走373億元

因臉書與谷歌進不了中國，以2017年全球GDP約74兆美元推算，扣除中國的12.2兆美元，再以台灣約5714億美元，除上中國以外的61.8兆美元，台灣占比約0.92%

臉書與谷歌2017年的數位廣告收入分別約400億及954億美元，若以GDP來推算數位廣告投放量，這2大數位巨頭1年從台灣撈走12.4億美元、約373億台幣。

△撈走過路財、擠壓本土內容產業

這些數位大咖採行的商業模式，不僅對投放廣告的企業、電商造成「租稅轉嫁」或「重複課稅」等問題，且臉書或谷歌並不自產內容，卻嚴重擠壓本土內容產業的發展空間。

製表整理︰記者吳佳蓉、高嘉和

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