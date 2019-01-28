南美館開館 英德同框揭幕

2019-01-28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館昨天開館營運，總統蔡英文、前行政院長賴清德同框揭幕，儀式結束後即開放民眾入館，至五月廿一日前均可免費參觀。蔡英文表示，南美館是台灣唯一有科學研究修復畫作單位的美術館，勉勵未來要凝聚更多能量，推廣藝術教育、培育藝術人才、開創台灣藝術產業的新發展。

南美館一館於去年十月中開館試營運，二館上週五才拿到使用執照，趕在農曆年前舉行開館揭幕儀式，蔡英文、賴清德與文化部長鄭麗君、台南市長黃偉哲均出席。蔡英文致詞時指出，這座美術館是文化首都台南一甲子的夢想，一路走來歷經很多艱辛，夢想終於實現，是台灣藝術發展重要的時刻。

蔡盼更多人認識台南的美好

蔡英文表示，南美館接下來的使命除了保存國內外重要的美術作品、建立國際性跨館合作，也會成為文化首都最明亮的藝術櫥窗，及台灣連結國際的重要橋梁。她說，以前來台南一定要吃美食，現在要吃美食，更要到台南美術館參觀，讓更多人認識台南的美好、台灣文化的力量。

任內推動南美館興建案的賴清德說，南美館終於大功告成，完成從藝術家郭柏川開始六十年來，台南市民的共同心願，工程總計逾十八億元，沒有追加預算，也沒有借錢，八年的市長任期內還替台南市還了超過兩百億元的債務。南美館將是台南市的文化地標，也是台南市民欣賞藝術悠閒過活的所在。

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