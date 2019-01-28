高育仁提兩岸和平協議惹議 朱營：高意見不代表朱完整立場

2019-01-28

〔記者邱書昱、林良昇／綜合報導〕廿一世紀基金會董事長、前新北市長朱立倫的岳父高育仁，提出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等主張，民進黨立委賴瑞隆批評兩人玩兩面手法，岳父討好中國、女婿騙台灣選票。朱立倫昨受訪時否認這項指控，他強調，不需要凸顯特定智庫的發言而造成政治爭議，他希望在兩岸的共同史觀不要「去中化」，也期待對岸正視中華民國存在的事實。

朱：期待對岸正視中華民國存在事實

朱幕僚表示，高育仁意見不代表朱立倫的完整立場，以朱對外的說法為主。朱幕僚也強調，朱立倫目前並無到對岸訪問的規劃。

朱否認兩面手法 籲勿製造政治爭議

對於高育仁的觀點，朱立倫回應，國內很多智庫長期推動兩岸和平工作，在國民黨的黨綱中，《連胡五項願景》就有一條表明促進結束兩岸敵對狀態，達成和平協議。最重要目的是保障台灣和平，達成和平協議本來就是國民黨的黨綱，並沒有所謂的兩面手法，不需要在這個時候點出特定智庫的發言，造成政治上的爭議。

朱立倫表示，在兩岸共同史觀部分，他希望不要「去中化」，不能忘記兩岸共同的歷史，也期待對岸能夠正視、面對中華民國存在的事實，在一九四九年以前，中華民國不但存在還是世界四強之一，今天中華民國在台灣，雙方都要認真面對兩岸史觀，對於推動兩岸和平合作才有正面幫助。

朱立倫發放紅包袋的首站選在新北市。他昨天先到中和區廣濟宮參拜，再到福和宮發放豬年紅包袋。他表示，鄉親的支持讓他很感動，台灣未來就是全民拚經濟、兩岸和平賺大錢，民眾的期待沒有那麼複雜，不要再搞政治對抗。

朱立倫表示，回到中和覺得很溫暖，去年里長們幫侯友宜「找工作」，現在換他失業了，他請里長們也能幫他「找工作」。他並說，未來如果能夠領導中華民國，最重要就是促進經濟、兩岸和平，拚政治不如好好拚經濟、兩岸對抗不如兩岸和平，百姓才會幸福快樂。

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