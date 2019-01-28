黨內總統提名 吳：選擇最沒有後遺症方式

2019-01-28

〔記者林良昇、邱書昱／綜合報導〕二○二○總統大選，國民黨內競爭態勢已然成形，但攸關提名的初選辦法，黨內各路人馬角力不斷。國民黨主席吳敦義昨指出，會選擇最公平、最沒有後遺症的方式產生人選，時間成熟後，會經過中常會做初步考量。

另外，民進黨台北市議員王世堅日前評論說，高雄市長韓國瑜的實力超過藍營四個太陽，韓回應時自比是后羿，被解讀要射下黨內的「太陽」；吳敦義回應，國民黨沒有所謂的「太陽」之說，國民黨過去不論推薦什麼人參選縣市長、總統、立委，都是在有意願的參選人中，或者用民調、黨代表決定，也有三成黨員投票七成民調等，各種制度都採用過。

吳敦義強調，過去採用的結果都沒有什麼紛爭，用公正、公開、客觀的方式推舉，會依循這樣的制度與作法，選擇最公平、最沒有後遺症的方式，時間成熟後，會經過中常會做初步考量。

韓后羿說 朱：為促黨內團結

朱立倫受訪說，韓的說法是為了促成黨內團結，爭取二○二○勝選相當辛苦，需要韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等地方首長共同促成國民黨的團結，只要國民黨在初選時或提名後能夠團結一致，就是一顆太陽。

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