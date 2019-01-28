朱春聯印35萬張》 總統府25萬 柯20萬張

2019-01-28

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕農曆春節即將到來，總統蔡英文也發送與副總統陳建仁共同落款的春聯及紅包袋，春聯以傳統「恭賀新禧」為賀辭，紅包袋上則印上應景的小豬圖案。春聯及紅包袋自一月十五日至二月一日止，配合總統府開放參觀活動發送，亦有地方黨部及立委進行發送。

除了總統府印製發送的廿五萬張春聯，過往也供黨籍立委自行印製與蔡英文共同落款的春聯。

前行政院長賴清德在閣揆任內，行政院也發放由賴清德落款的行政院新年賀卡，在今年元旦期間發放。賴揆卸任後，也帶著政院賀年卡探望維冠大樓受災戶，除此之外，賴清德並無再印製春聯發送。

台北市長柯文哲今年推出以生肖年「豬」年發想的「諸事大吉 好運年年」春聯，第一梯次印製廿萬張，已於一月十七日起，在市府大樓一樓、各區公所及里辦公室發放。不過，索取人潮似乎連年下滑，去年在市府的發放點，發放首日竟剩下百餘張沒發完，今年不見以往熱絡景象。

至於聯名款春聯，北市府秘書處表示，目前沒有接獲任何聯名的要求，但因春聯版型已上網公開，若民眾自行印製聯名款，市府並無特別掌握此部分資訊。

對於此次的春聯，台北市政府副發言人黃瀞瑩受訪表示，今年的設計意旨希望市民凡事都能順心如意、長長久久，搭配生肖年「豬」同音，選擇吉語為「諸事大吉 好運年年」，構圖上選擇討喜的豐滿圓潤「豬」圖案，表現「圓滿如意」意象。

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