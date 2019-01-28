結合民代 朱送春聯衝聲勢

2019-01-28

近百聯名款 已發送35萬張到全台

〔記者陳昀、陳心瑜、邱書昱／綜合報導〕農曆春節將至，政治人物風行自製春聯發送，國民黨內被看好角逐二○二○總統選舉的大咖也都發送署名春聯，最早表態參選的前新北市長朱立倫今年首度全台發放，也積極尋求各地民代打造「聯名款」，互相拉抬、衝高聲勢，目前已發送卅五萬張。

朱立倫昨天到新北市中和區發放紅包袋，許多民眾排隊索取、拍照並高喊「總統好」，氣氛熱烈。對於國民黨主席吳敦義日前到新北市時被媒體指為「踩朱立倫的地盤」而動怒，朱立倫笑說，「這不是我的地盤啦，是我的老家。」

朱立倫並說，他已規劃在農曆春節後到美國展開「學習之旅」，參訪矽谷等地，行程正在安排，重點放在協助台灣經濟、科技轉型，沒有政治議題。

朱立倫辦公室指出，今年印製卅五萬張「諸事大吉」春聯，目前正加印十萬張，全國還有近百位民意代表，包含立委、議員、里長共出聯名款，許多人直接索取設計圖檔自行加印。

不少與朱關係親近的不分區立委、地方民意代表說，今年朱立倫辦公室主動聯繫、寄送聯名版春聯到服務處，以一千張為單位，藉此發送到全台各地。有地方民代私下開玩笑說，誰拉抬誰還不知道，也有人低調沒有貼在服務處。

馬吳王也有印製春聯

前立法院長王金平印製三萬六千張「人和則生、家和則旺、國和則興」春聯；國民黨今年也以黨主席吳敦義署名，限量發送三萬張「福滿諸事吉」，在各地方黨部供民眾索取；前總統馬英九親筆復刻豬年春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，共印製廿五萬張。多位國民黨立委辦公室及黨內人士表示，馬英九的春聯目前詢問度最高，除了其最具全國知名度，春聯也最符合傳統的春聯體例。此外，馬是卸任總統，大家循往例幫忙發送春聯比較沒有選邊站問題，比較不怕尷尬。

馬英九的豬年春聯傳出在中國引發搶購熱潮，在淘寶網甚至出現人民幣一二二九九元、約新台幣五萬多元的天價轉賣；馬英九昨陪同國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維拜票並發送春聯，馬笑回，「可是我都沒有分到一毛錢，早知道就發財了。」

對於廿六日在花蓮的簽書會上，有支持者希望馬英九不要再選二○二○，馬回應，「我都聽到了，謝謝。」

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