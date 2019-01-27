川普讓步 政府暫開3週

2019-01-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國聯邦政府局部停擺二十五日邁入第三十五天之際，總統川普放棄對五十七億美元美墨邊界圍牆的堅持，與國會達成供政府運作三週的臨時撥款協議，結束史上最久的政府停擺僵局。不過，川普仍強調在二月十五日之前，國會若未能就圍牆計畫凝聚共識，政府可能再次停止運作，甚至不排除宣布國家進入緊急狀態。川普此時的讓步被視為民主黨的勝利，更被保守派砲轟懦弱。

與國會達成協議 同意臨時撥款

川普在白宮玫瑰花園宣布，「我們已與國會達成協議，政府將重啟至二月十五日」，並指受政治紛爭影響的聯邦雇員是「了不起的愛國者」，將全額補發積欠之薪餉。川普強調，強有力的圍牆或鋼鐵屏障有其必要，兩黨議員將組成委員會繼續討論，但屆時若未能達成合理協議，「政府可能再次關門，或我將根據法律及憲法賦予的權力，頒布緊急狀態令」，藉此繞過國會興建圍牆。

停擺影響擴大 損失逾60億美元

美國媒體指出，川普讓步的原因在於政府停擺的影響範圍不停擴大，包括國稅局（IRS）退稅工作延誤，以及紐約市拉瓜第亞機場、新澤西州紐瓦克自由機場等，二十五日因人力不足而航班延誤及管制起降等。不僅如此，國際評級機構「標準普爾」更指出，政府停擺迄今的代價「比預期更加嚴重」，美國經濟至少損失六十億美元，比白宮要求的築牆經費還高。近期民調也顯示，絕大多數美國人將此一僵局歸咎於川普。

參院民主黨領袖舒默表示，川普以為可以分化民主黨，結果失敗收場，「希望他學到寶貴教訓」。始終堅持先重啟政府、再展開協商的眾院民主黨籍議長裴洛西則直言，川普低估民主黨團結的力量。但川普推文辯稱，他並非讓步，而是「照顧受政府關門重創的上百萬人」。此外，針對是否可能興建圍牆，裴洛西仍堅稱不會同意撥款，將繼續支持運用額外款項加強邊境科技防護，以及增派巡邏人員。

川普稱照顧百萬人 保守派轟懦弱

期待川普實現競選承諾的保守派，痛批他言而無信。保守派媒體「每日通話」（The Daily Caller）即在其網站首頁下標「川普投降」（Trump Caves）；著名政治評論家柯爾特（Ann Coulter）更推文奚落道，川普已經取代老布希，成為「有史以來最軟弱的美國總統」。另一方面，川普二十九日在國會的國情咨文演說，日前因政府停擺而宣布暫停，眾院議長裴洛西表示，將進一步協商後另外決定演說日期。

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