【自然解題】生物具鑑別度 化學易、物理算不完

2019-01-27

〔記者林曉雲、吳柏軒、蔡亞樺、蘇孟娟／綜合報導〕學測自然科包括化學、物理、生物及地球科學，全中教評論教師群認為，今年生物試題偏難，譬如以電腦圍棋ＡＩ人工智慧考生物神經元，得勝者文教生物老師游夏也表示，今年自然科以生物最具鑑別度，對三類組考生較有利。

全教會認為，生物科中間偏難，部分題型創新且跨科整合題多，例如第二十四題結合化學概念，第四十一題和四十二題結合化學氧化還原反應，但圖形標示不清楚可能影響學生作答，部分實驗題目結合科學素養，題型新穎具鑑別度。

化學科部分，全教會表示，化學題目中間偏易，沒有繁瑣計算，有很多生活化的情境題，例如竹筒炮及桶裝瓦斯、界面活性劑及咖啡因的萃取入題；全中教指出，今年實驗題型近三成，含混合物的分離實驗、硝酸鉀溶解度實驗、燃燒分析法實驗等，有利於實際操作過實驗的學生。

物理科部分，約有一半情境式題目如機能衣、家電原理、潛艇受力、水庫發電，也有跨地科的素養命題。

北市高中物理科教師團隊分析，大部份試題不需經過繁雜計算，可鼓勵學生學習物理，但今年利用繁星及申請管道入學採計學測成績的比例已逾六成，學測試題仍應有一定鑑別度。

地球科學部分，全教會認為中間偏難，著重閱讀理解及圖表判釋之綜合能力，大量使用圖表，如地殼變形示意圖、地層剖面圖、溫鹽圖、衛星雲圖、月相變化等，多題巧妙融合科目界線，學生必須平日於自然領域多方涉獵，解題能力才強。

不少考生表示，今年作答時間比去年學測增加十分鐘，但仍寫不太完，沒時間再回頭檢查，感覺比歷屆試題還難。

師大附中考生劉哲嘉表示，題目出現些許高三生物選修的範圍，且有許多圖表題，要一直看圖作答滿累的。師大附中考生林和風說，「滿難的，寫不太完！」到最後一刻還在寫，題目比去年難。

物理運用融合概念 計算量變多

台中一中林姓考生指出，今年物理科很多題目要運用一到兩個融合概念才能解題；莊姓考生也說，今年物理計算量變多，多要計算求解。

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