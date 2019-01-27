考題跨域整合 有助銜接新課綱

2019-01-27

學測素養及生活題多 並凸顯台灣意識

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣的驕傲」、「溫暖的心」。今年學測英文作文和國文寫作的題目，巧妙相互輝映，像是一問一答。高中教師認為，今年學測有關素養及生活題型多，各學科考題不乏台灣意識，英文作文考「台灣的驕傲」要學子行銷台灣特色、國文寫作「溫暖的心」點出台灣人情、社會科放大台灣廟宇圖解析等；在考題合科、跨域整合的趨勢下，將引導教師教學方式，有助銜接今年上路的一○八課綱。

符合生活情境 取材時事、在地連結

外界形容今年考題似乎凸顯台灣意識，不少考題側重台灣史。大考中心主任劉孟奇昨日表示，大考並無「意識形態指導」，命題只要不超綱、不偏本，都可以考。而一○八課綱強調「素養」、「生活」、「跨領域」等，命題老師與教授為了讓試題符合生活情境，又要跨學科整合，取材會偏現代化時事、傾向在地連結等，也非常正常。

考題合科 各科教師勢必共同備課

由於明後年學測仍採用舊課綱，但一一一學年起將採用一○八課綱範圍命題，為回應新課綱，大考中心將提出更多素養題型，出題特色包括情境命題、是非及選擇混合、加強跨科及跨領域、檢視考生統整分析及歸納能力等。

今年學測社會科特別注重跨科整合，超過一半題目把地理、歷史、公民三科相互整合；彰化高中公民與社會老師張瑞晨表示，公民科與現代生活貼近，未來合科命題下，不再各科講各科的，學生需要關心歷史、地理的教學內容，再聯想到公民可教什麼，學校教的知識不能夠只為考試，而是培養能夠帶著走的能力。

竹東高中歷史老師蔡智惠則說，考題合科、跨域整合下，各學科老師未來勢必需要「共同備課」，像是今年社會歷史領域也和國文學科結合，雖然跨域基礎建立艱辛，但有益於提升學生素養，她認為今年考題是銜接一○八課綱的重要里程碑。

台中二中地理老師任錫剛認為，合科現象將影響教學，如教學瀑布，就可帶入李白詩篇、英文詞彙，乃至花果山水濂洞、火影忍者動漫等，可以吸引學生興趣。

108學測各校通過一階分數參考值

學測昨第2天考試，遇上強烈大陸冷氣團來襲，不少考生在教室內戴上口罩、圍巾禦寒。 （中央社）

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