21檢察長搬風「就是要年輕」

2019-01-26

蔡清祥彰顯用人年輕化

〔記者吳政峰／台北報導〕全國檢察長人事調整名單昨天出爐，全國廿八個檢察署有廿一位首長換人，為史上幅度最大，且其中十四人為司法官訓練所卅期之後結業的新銳，最資淺的俞秀端甚至僅卅五期；本次為法務部長蔡清祥彰顯用人年輕化、直接挑戰司法界升遷習於「論資排輩」的人事新格局。

本次遷調幅度與首派人數均為史上之最，特別的是首派十人中，除朱家崎（廿四期）與林邦樑（廿六期）是「回鍋」再任檢察長，其餘八名新手均為卅期之後。

挑戰「論資排輩」升遷

前年的司改國是會議曾討論到檢察官人事塞車問題，法務部雖然設計了「一、二審輪調制度」回應，規定升上二審的檢察官三年後應回一審辦案，進行經驗傳承，試圖拉抬青壯代的士氣，但基層普遍仍有雜音，甚至傳出要求檢察長親自跳下來辦案的消息，因此蔡清祥本次大刀闊斧宣示「就是要年輕」，象徵開啟人事活水。

性別也是一大亮點，首派就有四名女性，但也絕非單憑女性因素就出線，像俞秀端曾辦過亞太固網掏空案、北投纜車弊案等多件大案，亦被拔擢至部長辦公室擔任主任，歷練完整。

調幅及首派 為史上之最

此外，去年六月檢察長調動未顧及地域平衡，蔡清祥這次圈選特別採納北、中、南檢審委員的意見，以南部而言，高雄地檢署代表朱華君推薦的洪信旭（卅三期）與葉淑文（卅一期）均中選，另推回鍋的林慶宗（廿六期）接任行政執行署署長。

年輕雖為焦點，但也未忽略資深者，十七期的張清雲調升為台南高分檢檢察長，廿一期的費玲玲在金門高分檢半年，本次調至花蓮高分檢服務；廿六期的陳宏達從二級地檢（基隆）直達台中地檢；至於曾任廉政署副署長的鄭銘謙（廿六期），憑其專業接掌廉政署。

檢察官人事審議會民選委員上月底提出廿位入圍名單，供蔡清祥從中勾選十人出任（首派）檢察長，因遇內閣改組，人事作業凍結，蔡清祥留任後為安撫軍心，決定舊曆年前底定，預計於卅一日派任。

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