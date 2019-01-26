5賓士霸停校園 國中校長申退獲准

2019-01-26

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言，將自己擁有的五輛賓士汽車輪流停放在校園操場內，影響師生活動空間，還把汽車電瓶放在教室內充電，遭家長投訴，昨日他已將賓士車移走。游文言認為此事造成社會觀感不佳，他願意負起責任，將申請提前於二月退休，已獲新北教育局同意。

昨向外界致歉 並將車移走

根據民眾投訴，游文言似乎對賓士車情有獨鍾，個人蒐藏五輛老賓士車，輪流代步，但平常都把車停在校園建築物下方空間，占用到學生打球、遊戲場所，甚至好天氣時，還會讓車子在操場上一字排開曬太陽。

游文言的賓士車都是廿年以上的年份及款式，包括兩輛300SEL、三輛S320，據了解，他主要會駕駛其中三輛，另兩輛是買來當備料、拆零件修理替換用途。

教育局獲報後，指派督學查證，游文言坦承這些汽車確實歸他所有，停放位置為校園閒置空間，未影響學生活動空間，把車子開到停車場曬太陽也是利用課餘時間，並未耽誤教學及行政工作；但學校為教育場所，他的行為確有不當，向外界致歉，他已將所有車輛移走，也願意負起責任，申請提前退休。

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